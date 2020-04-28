TÜDKİYEB video konferans ile yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Başkan Nihat Çelik başkanlığında video konferans ile gerçekleştirildi.

TÜDKİYEB Nisan ayı mutat toplantısı, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınının önlenmesi adına alınan tedbirlerden biri olarak kullanılan video konferans yoluyla gerçekleştirilirken toplantıda küçükbaş hayvancılık sektörünün mevcut durumu ile salgın hastalık açısından yapılabilecek çalışmalara yönelik bir takım kararlar alındı.

Genel Başkan Çelik, salgının yayılmaması tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla yönetim kurulu toplantısını yaptıklarını belirterek, "Yönetim Kurulumuzda bulunan arkadaşlarımın hepsi doğudan batıya doğru farklı illerdeki Birlik Başkanlarımızdan oluşuyor. İller arası harekette kısıtlamalar olması nedeniyle bu ayki toplantımızı video konferans sistemiyle yapmış olduk. Gayet verimli bir toplantı oldu“ dedi.