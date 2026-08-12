Patlama sesiyle uyandılar... Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir

Yüksekova ilçesi Beşbulak Mahallesi’ndeki evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre; Engin Dara ve ailesi, uyurken mutfaktan gelen yoğun kokuyu fark etti. Eşiyle birlikte mutfağa yönelen Engin Dara, bu sırada patlama sesi duydu. Mutfak kapısını açan Dara, minderin üzerindeki 2 cep telefonunun alev aldığını gördü. Büyüyen alevler, mutfağın diğer bölümlerine de sıçradı. Aile, çocuklarını uyandırıp dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri ile askeri personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında mutfak başta olmak üzere evin bazı bölümleri, beyaz eşyalar ve çeşitli ev eşyaları zarar gördü.