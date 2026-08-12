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Patlama sesiyle uyandılar... Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir

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Patlama sesiyle uyandılar... Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evde bulunan iki cep telefonu, şarjda olmamasına rağmen iddiaya göre bir anda patlayarak alev aldı. Çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

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#1
Foto - Patlama sesiyle uyandılar... Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korkutan bir yangın yaşandı.

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Foto - Patlama sesiyle uyandılar... Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir

Yüksekova ilçesi Beşbulak Mahallesi’ndeki evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre; Engin Dara ve ailesi, uyurken mutfaktan gelen yoğun kokuyu fark etti. Eşiyle birlikte mutfağa yönelen Engin Dara, bu sırada patlama sesi duydu. Mutfak kapısını açan Dara, minderin üzerindeki 2 cep telefonunun alev aldığını gördü. Büyüyen alevler, mutfağın diğer bölümlerine de sıçradı. Aile, çocuklarını uyandırıp dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri ile askeri personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında mutfak başta olmak üzere evin bazı bölümleri, beyaz eşyalar ve çeşitli ev eşyaları zarar gördü.

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Foto - Patlama sesiyle uyandılar... Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir

Yaşadıklarını anlatan Engin Dara, "Sabahın erken saatlerinde yoğun bir koku hissettik. Çocuklarla birlikte uyuyorduk. Eşimle mutfağa geldiğimiz sırada patlama oldu. Kapıyı açtığımda minderin üzerindeki telefonların alev aldığını gördüm. Birkaç saniye içinde minder de tutuştu. Dumanların arasında çocuklarımızı uyandırıp dışarı çıkardık. Komşularımız yardıma koştu. İlk müdahaleyi kendi imkanlarımızla yaptık. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Ancak mutfak kullanılamaz hale geldi" dedi.

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Foto - Patlama sesiyle uyandılar... Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir

Sevim Dara ise telefonların şarjda olmadığını belirterek, “Mutfağa gittiğimizde cep telefonları yanıyordu. Kısa sürede alevler büyüdü ve mutfağın tamamını duman sardı. Saniyeler içinde mutfağım kullanılamaz hale geldi. Telefonlar şarjda değildi. Nasıl patladığını biz de bilmiyoruz" diye konuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Yorumlar

Ali Soylu

kaçak alıyorlar bu telefonları sonu böyle olur adamların her şeyi kaçak..
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