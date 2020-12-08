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Ekonomi TÜBA ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı
Ekonomi

TÜBA ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: - "İş birliği, bilim diplomasisi konusunda yürütülecek çalışmaların yanı sıra eğitimin, entelektüel birikimin, sosyal, kültürel ve ticari çalışmaların gelişmesine de büyük katkı sağlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:15:16 -
TÜBA ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Maarif Vakfı arasında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar için iş birliği protokolü imzalandı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, protokol, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün tarafından imza altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, "iki kurum arasındaki iş birliğinin, bilim diplomasisi konusunda yürütülecek çalışmaların yanı sıra eğitimin, entelektüel birikimin, sosyal, kültürel ve ticari çalışmaların gelişmesine de büyük katkı sağlayacağını" bildirdi.

Şeker, kurumların ulusal, uluslararası alanda önemli deneyim ve yetkinliklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda özellikle eğitimle bağlantılı olmak üzere bilimsel, akademik ve benzeri alanlarda örnek ve sağlıklı bir iş birliği modelinin hayata geçirilmesini sağlayacağız. Bahsi geçen bilimsel ve akademik hedeflerimiz kapsamında ulusal ve uluslararası anlamda eğitim, proje, program ve yayın faaliyetlerimiz olacak. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizle bağlantılı bilim ve eğitim çalışmalarını zenginleştireceğiz. Uluslararası öğrencileri destekleyeceğiz ve mezuniyetlerinin ardından bilimsel çalışmalara katkı sunmalarını sağlayacağız."

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