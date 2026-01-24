TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Emekli Albay Orkun Özeller’in aylar önce katıldığı bir televizyon programında Suriye ve terör örgütü yapılanmaları üzerine yaptığı skandal açıklamalar yeniden gündeme geldi. Özeller’in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü ve bölgedeki etkinliğini hiçe sayan ifadeleri, "TSK’yı Allah korumuş, bu zihniyetle nasıl görev yapmışlar?" dedirtti.
Özeller, katıldığı yayında terör örgütü YPG’nin Suriye’deki konumunu yücelterek şu iddialarda bulundu:
Milli Güce Gölge Düşüren Analizler
- "Suriye’de YPG’nin karşısında duracak hiçbir güç yoktur." diyerek kahraman Mehmetçiğin bölgedeki destansı mücadelesini ve başarısını görmezden geldi.
- Terör elebaşı hakkında, "Mazlum Abdi Suriye Cumhurbaşkanı olur." ifadesini kullanarak, bölgedeki terör yapılanmasına adeta meşruiyet atfetmeye çalıştı.
- YPG’nin Suriye’deki en dinamik ve en teşkilatlı orduyu kurduğunu savunarak, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden unsurları "profesyonel bir ordu" gibi pazarladı.
"Emekli Olduktan Sonra Pusulayı Şaşırdılar"
Vatan nöbetini devrettikten sonra ekranlarda terör örgütü propagandasına hizmet edercesine yapılan bu açıklamalar, kamuoyunda büyük tepki topladı. Milli hassasiyetleri hiçe sayan ve bölge gerçeklerinden uzak bu tür "analizler" karşısında vatandaşlar, "Susturun şu emekli generalleri/subayları! TSK’yı Allah korumuş da bunlar emekli olmuş." yorumlarında bulundu.
