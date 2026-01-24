  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya 370 dron ve 21 füze ile vurdu Gümüş rekora koşuyor! Yunanistan'ı delirtecek gelişme! Böyle duyurdular: Türkiye kalıcı olarak o ülkeye sızdı Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç! Turizmde Çin dalgası: Vize kalktı, Pamukkale'de rezervasyonlar patladı! Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular... 37 yıldır ağaca ses veriyor İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak... İsrail'de korku bacayı sardı: 'Türk yürüyüşü sonumuz olacak'
Spor
5
Yeniakit Publisher
Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç!

Youssef En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Vedat Muriqi.

#1
Foto - Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç!

Fenerbahçe'de santrfor arayışı sürüyor...

#2
Foto - Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç!

En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanan sarı-lacivertliler hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Vedat Muriqi oldu.

#3
Foto - Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç!

İspanya merkezli Superdeporte gazetesinde yer alan habere göre; Real Mallorca, Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro ve bonuslar teklifi sonrası karar aşamasında ve ikilem yaşıyor.

#4
Foto - Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç!

Ancak, 12 milyon Euro ve bonusların Mallorca'nın ekonomisi üstünde yaratacağı büyük pozitif etki ve 31 yaşındaki golcünün bir daha bu bonservis seviyesine ulaşamayacağı düşüncesi ile satışına da sıcak bakılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet
Gündem

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin rezil ötesi videosuna tepki yağıyor. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kend..
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında
Dünya

Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var" ifadelerini kullandı. ..
Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı
Gündem

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Akit; CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan'ın başkanlığını yaptığı İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
Gündem

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye ol..
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23