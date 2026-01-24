Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç!
Youssef En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Vedat Muriqi.
Youssef En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Vedat Muriqi.
Fenerbahçe'de santrfor arayışı sürüyor...
En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanan sarı-lacivertliler hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Vedat Muriqi oldu.
İspanya merkezli Superdeporte gazetesinde yer alan habere göre; Real Mallorca, Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro ve bonuslar teklifi sonrası karar aşamasında ve ikilem yaşıyor.
Ancak, 12 milyon Euro ve bonusların Mallorca'nın ekonomisi üstünde yaratacağı büyük pozitif etki ve 31 yaşındaki golcünün bir daha bu bonservis seviyesine ulaşamayacağı düşüncesi ile satışına da sıcak bakılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23