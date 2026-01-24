  • İSTANBUL
Suriye'deki camiye Türkiye mührü: Davamız tek tarihimiz meşterek kaderimiz bir!

Suriye’deki Halfaya Ulu Camii Türkiye’nin desteğiyle restore edilerek ibadete açıldı.

Türkiye, bir Suriye’nin Esat zulmünden ve PYP/SDG teröründen kurtularak milli birlik ve bütünlüğünü sağlaması için destek verirken, bir yandan da tarihi ve dini kardeşlik bağlarımız olan komşu ülkenin yeniden imarı ve dini kurumlarının ihyası için yanında yer alıyor.

Son olarak, Halfaya Ulu Camii de Türkiye’nin desteğiyle restore edilerek ibadete açıldı. Halfaya Ulu Camiin açılışında konuşan Suriye Adalet Bakan Mazhar El-Veys, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destekler için teşekkür etti.

Suriye Adalet Bakan Mazhar El-Veys; “Kardeş Türkiye’ye ve onun büyük lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Suriye ve Türkiye olarak bizim davamız tek. Tarihimiz müşterek. Kaderimiz bir. Güç, adalet ve zaferde birleşmiş durumdayız!” ifadelerini kullandı.

