Yaramaz yunus özgürlüğüne kavuştu
Yaşam

Yaramaz yunus özgürlüğüne kavuştu

Zonguldak Alaplı'da balıkçı limanında mahsur kalan yaklaşık 2 metrelik yunus için ekipler seferber oldu. Sahil güvenliğin çalışmasıyla limandan çıkarılan yunus, açık denizde yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde liman içinde mahsur kalan bir yunus, günlerdir süren çıkış mücadelesinin ardından ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

 

Bir haftadır mahsurdu

İlçedeki Balıkçı Limanı içinde yaklaşık bir haftadır denize açılmaya çalışan, boyu yaklaşık 2 metre olan bir yunus görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kdz Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaplı Limanı’na gelerek bot yardımıyla liman içinde mahsur kalan yunusu bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmanın ardından yunus açık denize götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

 

Yunusun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

