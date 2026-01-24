Din maskeli ihanet! Sözde “şeyh”ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kuzey Irak’ta kendilerine “Derbihan Tasavvuf Ehli Din Alimleri” adı veren bir grup karanlık odağın, eli kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG’ye destek mesajı yayınlaması büyük infiale yol açtı

Kuzey Irak’ta kendilerine “Derbihan Tasavvuf Ehli Din Alimleri” adı veren bir grup karanlık odağın, eli kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG’ye destek mesajı yayınlaması büyük infiale yol açtı. İslam’ın izzetini terörün emellerine alet etmekten çekinmeyen sözde hoca takımı, yayınladıkları bildiride açıkça teröristlerin muzaffer olması için dua ettiklerini ilan ederek gerçek niyetlerini faş etti.

 

Müslüman Kürt halkının temiz inancını istismar eden zevat, bebek katili teröristlerin akıttığı kanı “pak kan” olarak nitelendirme cüretini göstererek adeta küfre kapı araladı. Bölgedeki fitne ateşine odun taşıyan sözde din adamları, nihai zaferin terör örgütüne ait olacağını iddia ederek Türkiye’nin sınır güvenliğini hedef alan alçaklara manevi kalkan olmaya yeltendi.

 

İslam alimi kılıfı altında bölücülük yapan grup, Suriye’nin kuzeyinde camileri yakan, Kur’an kurslarını kapatan ve dindar halka zulmeden SDG/PKK çetesini kutsayarak kendi ihanetlerini tescillemiş oldu. Manevi değerleri bölücü ideolojilere kurban eden yapının açıklamaları, bölge halkı tarafından "din kisvesi altında terör yardakçılığı" olarak yorumlandı.

