Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

2009 yılının tozlu raflarından çıkan fiyat listesini günümüzün market raflarıyla kıyaslayan fenomen, ortaya çıkan tablo karşısında adeta dilini yuttu.

Yapılan titiz hesaplamaya göre, 2009 yılında asgari ücret sadece 545 TL iken, içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu o meşhur sepet 63,95 TL’ye doluyordu.

Yani bir işçi maaşıyla o dönemde sadece 8,5 sepet alabiliyordu. Bugün ise asgari ücretin 28.075 TL’ye yükselmesiyle birlikte, aynı ürünlerden oluşan sepet 2.188 TL tutmasına rağmen, vatandaşın cebindeki parayla tam 13 sepet alınabiliyor.

Rakamların diliyle ispatlanan bu devasa fark, "eski Türkiye" özlemi çekenlerin ve ekonomik verileri çarpıtanların maskesini bir kez daha düşürdü.

Akıl ve mantık süzgecinden geçmeyen karalama kampanyalarına karşı, market fişleriyle yapılan bu matematiksel tokat, alım gücünün 17 yılda nasıl bir sıçrama yaptığını gözler önüne serdi. Maaşlardaki artışın gıda fiyatlarındaki artışı geride bıraktığı gerçeği, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken; "Nereden nereye?" dedirten bu tablo, Türkiye’nin ekonomik istikrarını hedef alan dezenformasyon odaklarına en güzel cevap oldu. İşte milletin cebindeki bereketin ve gerçek alım gücünün sarsılmaz kanıtı!