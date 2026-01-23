Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları

Suriye’nin kuzeyinde işgal ettikleri topraklardan süpürülmeye başlanan terör örgütü yandaşları, çareyi uşaklık ettikleri Tel Aviv’de aramaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, terör sempatizanlarının açıkça İsrail’den müdahale ve yardım talep etmesi, "üst akıl" gerçeğini gözler önüne serdi.

İhanetin görüntüleri sosyal medyada

Daha önce Şivan Perver’in ağlayarak yaptığı çağrılar, Murat Karayılan ve Mazlum Abdi gibi terör elebaşlarının Siyonist odaklara göz kırpan açıklamalarından sonra, sokaktaki sempatizanların bu İsrail seviciliği "şapka düştü kel göründü" dedirtti.

Müslüman Kürt halkı bu oyunu bozacak mı?

Bölgenin dindar ve vakur unsuru olan Müslüman Kürt halkının temiz duygularını sömürerek oy devşiren DEM Partisi’nin, bu kirli ittifaka ne diyeceği merak konusu. Kendi tabanını "özgürlük" yalanlarıyla oyalayan yapının, İslam dünyasının baş düşmanı olan İsrail ile olan organik bağı artık gizlenemez boyuta ulaştı. Şimdi kamuoyu şu soruyu soruyor: DEM Partisi’ne oy veren samimi Müslüman Kürt halkı, çocuklarını katledenlerin hamisi olan İsrail’den yardım dilenen bu zihniyete daha ne kadar tahammül edecek?

PKK-YPG İsrail’in bölgedeki maşasıdır

Stratejik uzmanlar, PKK-PYD-SDG hattının bölgede bir "terör garnizonu" kurma hedefinin arkasındaki asıl gücün İsrail olduğunu yıllardır vurguluyordu. Suriye Ordusunun operasyonlarıyla etekleri tutuşan teröristlerin, hiçbir insani veya dini değer gözetmeksizin doğrudan Siyonistlere sığınması, bu karanlık yapının bölgedeki Müslüman halklara değil, sadece küresel odaklara hizmet ettiğini bir kez daha tescilledi.