  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı! Yasa dışı göç kapsamında NATO'nun test edilmesi gerektiğini savundu Trump'ın yeni bekçisi Papel’e operasyon! Dev firmaya kayyım atandı: Çok sayıda gözaltı var Adalet yerini buldu! Adnan Oktar örgütünün kilit ismi Bodrum'da yakayı ele verdi! Mazinin İbretlik Vesikası: Karahasanoğlu’ndan "Ders Alın" Çağrısı! Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı! Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi' Kardeş Dediğin Böyle Olur: "O Bayrağı İndiren Eli Kırar, Münasip Yerine Sokarız!" Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!
Sosyal Medya Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Sosyal Medya

Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye sahasında köşeye sıkışan ve Suriye Ordusu karşısında bozguna uğrayan terör örgütü PKK-SDG, kirli maskesini tamamen düşürdü. Yıllardır bölgede "Kürt halkının temsilcisi" maskesiyle terör estirenlerin, aslında MOSSAD ve İsrail’in birer aparatından ibaret olduğu, son yardım çığlıklarıyla bir kez daha kanıtlandı.

Suriye’nin kuzeyinde işgal ettikleri topraklardan süpürülmeye başlanan terör örgütü yandaşları, çareyi uşaklık ettikleri Tel Aviv’de aramaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, terör sempatizanlarının açıkça İsrail’den müdahale ve yardım talep etmesi, "üst akıl" gerçeğini gözler önüne serdi.

 

İhanetin görüntüleri sosyal medyada

Daha önce Şivan Perver’in ağlayarak yaptığı çağrılar, Murat Karayılan ve Mazlum Abdi gibi terör elebaşlarının Siyonist odaklara göz kırpan açıklamalarından sonra, sokaktaki sempatizanların bu İsrail seviciliği "şapka düştü kel göründü" dedirtti.

Müslüman Kürt halkı bu oyunu bozacak mı?

Bölgenin dindar ve vakur unsuru olan Müslüman Kürt halkının temiz duygularını sömürerek oy devşiren DEM Partisi’nin, bu kirli ittifaka ne diyeceği merak konusu. Kendi tabanını "özgürlük" yalanlarıyla oyalayan yapının, İslam dünyasının baş düşmanı olan İsrail ile olan organik bağı artık gizlenemez boyuta ulaştı. Şimdi kamuoyu şu soruyu soruyor: DEM Partisi’ne oy veren samimi Müslüman Kürt halkı, çocuklarını katledenlerin hamisi olan İsrail’den yardım dilenen bu zihniyete daha ne kadar tahammül edecek?

PKK-YPG İsrail’in bölgedeki maşasıdır

Stratejik uzmanlar, PKK-PYD-SDG hattının bölgede bir "terör garnizonu" kurma hedefinin arkasındaki asıl gücün İsrail olduğunu yıllardır vurguluyordu. Suriye Ordusunun operasyonlarıyla etekleri tutuşan teröristlerin, hiçbir insani veya dini değer gözetmeksizin doğrudan Siyonistlere sığınması, bu karanlık yapının bölgedeki Müslüman halklara değil, sadece küresel odaklara hizmet ettiğini bir kez daha tescilledi.

İsrail'den YPG/SDG'ye destek!
İsrail'den YPG/SDG'ye destek!

Dünya

İsrail'den YPG/SDG'ye destek!

İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı!
İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı!

Gündem

İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kürtleri yöneetenlere bir bakın

barzani talabani müslüm yahudi kürdü + apo abdi ermeni kürdü ==== müslüman kürtler ezilenler kulalnılanalr yazık

Vay vay

Bop işlemeye devam ediyor, orta doğuda her şey israilin güvenliği için..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23