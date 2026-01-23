  • İSTANBUL
Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet

KPMG’nin “Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporuna göre, araç muayene istasyonlarının işletme hakkı devri 1,72 milyar dolarlık bedelle Türkiye’de 2025 yılının en büyük satın alma işlemi olurken, süreç TURKA markasıyla yürütülecek.

Araç muayene hizmetlerinin işletme hakkı devri, KPMG Türkiye’nin raporunda 2025 yılı içinde gerçekleşen en büyük satın alma işlemi olarak kayda geçti. Süreç, 21 Mayıs 2025’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda tamamlandı.

33 MİLYONU AŞAN ARAÇ PARKI, MUAYENENİN ÖNEMİNİ ARTIRDI

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 2025 sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısının 33 milyonun üzerine çıktığını, yıl içinde eklenen araç sayısının 2 milyonu aştığını ve toplam parkın bir yılda yüzde 7’den fazla büyüdüğünü belirtti. Salman, araç muayenesinin trafik güvenliğinde kritik rol oynadığını vurguladı.

249 İSTASYONLA DEVİR 15 AĞUSTOS 2027’DE

TURKA’nın, sistemi 15 Ağustos 2027’de devralmasının ardından Türkiye genelinde 249 istasyon ile mevcut muayene kültürünü ileri taşıması hedefleniyor. Şirket, ihale sonrası bayilik yapısı ve altyapı çalışmalarına hız verdiğini duyurdu.

İSTANBUL’DA DEMO İSTASYON VE AR-GE MERKEZİ

Yeni nesil muayene teknolojilerinin test edileceği demo istasyonun, 2026’nın ilk çeyreğinde İstanbul’da açılması planlanıyor. Pilot uygulamadaki sonuçların ülke geneline yayılması amaçlanıyor.

AFETLERE HAZIRLIKLI, SIFIR ATIK YAKLAŞIMI

TURKA istasyonlarının afet durumlarında sahra hastanesi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanacağı belirtildi. Ayrıca LEED sertifikası, güneş enerjisi, sıfır atık modeli, sadece kadın çalışanların görev aldığı bir istasyon ve kreş uygulaması da planlar arasında yer aldı.

