Hadsizliğin böylesi! Kandil'in Meclis'teki sesi Gergerlioğlu’ndan bayat senaryo: Milletin kardeşliğine dil uzattı!

"Kürtler her şey oluyor ama Kürt olamıyor" diyerek, Türkiye’nin bin yıllık kardeşlik mayasına zehir enjekte etmeye çalışan bu şahıs, sanki bu ülkede Kürt kökenli vatandaşlarımız en üst makamlara gelmemiş, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olmamış gibi bir hayal dünyası pazarlamaya kalktı. Devletin şefkatini istismar edip, ekmeğini yediği vatanın birliğine kastedenlerin sözcülüğünü yapan Gergerlioğlu, "mağduriyet" maskesi altında bölücülük jargonunu ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyuyor.

Geçmişi skandallarla dolu olan, FETÖ’cü hainlerden PKK yandaşlarına kadar her türlü şer odağına "hak savunuculuğu" adı altında kalkan olan bu şahsın, bu son saçmalaması kimseyi şaşırtmadı. Yasin Börülerin katillerine sessiz kalan, evlat nöbetindeki Diyarbakır Anneleri'ne sırtını dönen, sözde "insan hakları" maskesiyle sadece terör sevicilerin hukukunu koruyan Gergerlioğlu'nun bu bölücü dili, aslında kimin ajandasını uyguladığını net bir şekilde gösteriyor.

"Kürt olamıyorlar" yalanıyla, Doğu ve Güneydoğu'da huzura kavuşan, devletinin yatırımlarıyla nefes alan bölge halkını kışkırtmaya çalışan bu zihniyet, milletin feraseti karşısında bir kez daha duvara tosladı. Kürt kardeşimizi terörün kucağına itmeye çalışanların Meclis çatısı altındaki bu pervasızlığı, vatansever yüreklerde büyük bir öfkeyle karşılandı.