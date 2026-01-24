Balkanlar’ın kalbine köprü yeniden kuruluyor! THY, o ülkeye seferleri yeniden başlattı
Milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları (THY), ecdat yadigarı topraklara olan bağlılığını bir kez daha kanıtlayarak, 2019 yılından bu yana ara verdiği Arnavutluk'un başkenti Tiran seferlerini muhteşem bir dönüşle yeniden başlattı! THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünden itibaren (23 Ocak 2026) icra edilmeye başlanan uçuşlar, haftada 7 frekans üzerinden yani her gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.
Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a seferlerini yeniden başlattı.
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftada 7 frekans olarak icra edilecek Tiran seferleriyle, İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımı daha da güçleniyor.
İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilecek seferler, Tiran'ı THY'nin küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile birlikte dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkanı sunacak.
THY ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabilir.