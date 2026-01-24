CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

Gazeteci Enver Aysever ile CHP yönetimi arasında cezaevinde yaşanan "hırsızlık" tartışması siyasetin gündemine oturdu. Yeni Akit yazarı Halil Kışlacık, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in yalanlamalarına rağmen Aysever’in avukatı aracılığıyla yaptığı sert açıklamayı köşesine taşıyarak; ana muhalefet partisinin kendi içindeki kaosu, yalanlamaları ve karşılıklı "ayar verme" operasyonlarını kaleme aldı.

Aysever'in "Ben hırsızın elini sıkmam" dediği sahne /YAPAY ZEKA

Kurgu tanıklarla skandalı örtbas etme telaşı

Hapishanede yaşanan diyalogların sızması üzerine harekete geçen CHP kanadı, kamuoyunu yanıltmak için adeta bir "kurgu" operasyonuna girişti.

İlk olarak Murat Ongun’un avukatı Yiğit Akalın sahaya sürülerek, "O an oradaydım, böyle bir şey olmadı" dedirtildi.

Ardından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz devreye girerek Aysever’in iddiaları yalanladığını öne sürdü. Ancak bu "avukat kalkanı", gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyemedi.

Özgür Özel miting meydanında yalan rüzgarı estirdi

Skandalın büyümesi üzerine Çekmeköy mitinginde mikrofonu eline alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları haberleştiren gazeteci Mahmut Övür’ü hedef aldı.

Özel, "Bir karış yalan yazdı, bir kelimesi doğru değil" diyerek Silivri’deki o sert diyaloğu inkar etmeye çalıştı. Ancak Özel’in bu çıkışı, bizzat muhatabı tarafından boşa düşürüldü.

"Gerçeği inkar ederek makamınızı koruyamazsınız"

Yalanlamalar karşısında sessizliğini bozan Enver Aysever, avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla CHP yönetiminin yüzüne adeta tokat gibi bir açıklama indirdi.

Aysever, söylenen her sözün arkasında olduğunu vurgulayarak şu sert ifadeleri kullandı:

"Bugün kürsüden bu beyanların inkar edilmesi bir etik sorunudur. CHP Genel Başkanlığı makamı; gerçeği inkar ederek, tanıkları yok sayarak, 'olmamış' diyerek korunamaz."

"Hırsızın partisi olmaz!"

Aysever’in açıklamasıyla birlikte, CHP yönetiminin skandalı gizlemek için başvurduğu yalanlar silsilesi bir bir deşifre oldu. "Hırsızlık bir ideoloji değil, suçtur" diyen Aysever, sadece İmamoğlu ve Özel’i değil, onları aklamak için tanıklık yapan avukatları da "dürüstlük ilkesini yalanlamakla" suçlayarak siyasi tarihe geçecek bir ayar verdi.

