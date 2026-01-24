Başkan Erdoğan’ın tarihi uyarısı Avrupa’nın kabusu oldu! Koynunuzda beslediğiniz terör yılanı sizi sokmaya başladı!

Kendi menfaatleri uğruna PKK, YPG ve FETÖ gibi kanlı şer odaklarını başkentlerinde ağırlayan, onlara finansal ve lojistik destek sağlayan Avrupa devletleri, şimdi kendi elleriyle besledikleri bu canavarın hedefi haline gelmiş durumda. Başkan Erdoğan’ın "Yanlış yapıyorsunuz, bu terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır" sözleri, Avrupa’nın göbeğinde patlayan bombalar ve vandalların yakıp yıktığı sokaklarla acı bir hakikate dönüştü.

PKK üzerinden Avrupa’nın bütününe yayılan toplumsal infial ve kaosu önceden haber veren Erdoğan, mazlumların ahının yerde kalmayacağını "Çıkar aheste aheste" sözüyle tüm dünyaya haykırmıştı.

Bugün Paris’ten Berlin’e kadar sokakların savaş alanına dönmesi, teröristlerin silahlarını kendi hamilerine doğrultması, vaktinde yapılan uyarıları kulak ardı eden Batı’nın hazin sonu olarak değerlendiriliyor. İş işten geçmeden teröre karşı samimi bir duruş sergileyemeyen Avrupa, şimdi kendi beslediği yılanın zehriyle boğuşurken; Başkan Erdoğan’ın feraseti ve "Dünya Beşten Büyüktür" haykırışı, küresel adaletin tek pusulası olmaya devam ediyor.