SON DAKİKA
MSB İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın taşınacağı iddiasını yalanladı
Gündem

MSB İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın taşınacağı iddiasını yalanladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
MSB İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın taşınacağı iddiasını yalanladı

MSB'den yapılan açıklamada "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır" denildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını ve alayın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmadığını bildirdi.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan amfibi kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."

