İstanbul'dan hissedilmişti: Balıkesir'deki depreme ilişkin art arda açıklamalar!

Deprem, yerin 11,04 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem Bursa, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada An itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Art arda açıklamalar

İletişim Başkanı Duran, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilgili tüm kurum ve birimlerin saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Duran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin derhal saha taramalarına başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.