Balıkesir'de bir deprem daha
Balıkesir'de dün meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe artçılar yaşanmaya devam ediyor. Gelen son verilere göre Balıkesir'de bugün sabah 10:34 sularında 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Sındırgı'da saat 10:34 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Buna göre depremin derinliği 9.6 km olarak kaydedildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti.