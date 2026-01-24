  • İSTANBUL
ABD gemiyi havaya uçurdu! Görüntüler yayınlandı
Gündem

ABD gemiyi havaya uçurdu! Görüntüler yayınlandı

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

ABD’nin, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir gemiyi vurduğu açıklanmıştı. Söz konusu saldırının görüntüleri yayınlandı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye ölümcül bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, saldırıdan sağ kurtulan bir kişi için arama kurtarma faaliyetinin sürdüğü kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Öte yandan, ABD'nin düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı. Kısa sürede gündeme oturan videoda geminin hızla seyrettiği, ABD'nin hava saldırısıyla gemiyi vurduğu anlar yer aldı.

