SON DAKİKA
Yabancı psikolog bile dayanamadı: "Türk Dizileri Dünyayı Zehirliyor"

Psikolog Raushan Birmagambetova, özellikle Orta Asya ve Orta Doğu’da büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Türk dizilerinin birey ve toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Birmagambetova, bu yapımların eğlence sektörünün ötesine geçerek birer "psikolojik tehdit" haline geldiğini savundu.

Eleştirilerin Odağındaki Temalar

Psikoloğa göre dizilerde sürekli işlenen belirli temalar, izleyicinin gerçeklik algısını deforme ediyor. Birmagambetova, "zehirli" olarak tanımladığı unsurları şöyle sıraladı:

Sürekli Entrika ve Dedikodu: İnsan ilişkilerinin güven yerine şüphe üzerine kurulması.

Agresiflik ve Acımasızlık: Şiddetin ve sert tavırların "normalleştirilmesi."

Aldatma: Sadakatsizliğin kurgunun ana motoru haline getirilmesi.

 

"Beyin Yapısını Bozuyor" İddiası

Birmagambetova’nın en dikkat çeken iddiası ise bu kurguların biyolojik etkileri üzerine oldu. Sürekli olarak bu tür negatif uyaranlara maruz kalmanın beyin yapısını bozduğunu belirten psikolog, izleyicilerin farkında olmadan bu toksik davranış modellerini içselleştirdiğini ve günlük hayatlarına taşıdığını ifade etti.

