Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

Kendi kitlesini dahi şaşkına çeviren Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi çizgisini yerden yere vururken, partinin nasıl bir eksen kaymasına uğradığını çarpıcı örneklerle dile getirdi.

Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, Türkiye düşmanlığı tescilli, PKK sempatizanı sözde operacının elini öpmesini "milletin haysiyetine aykırı" olarak niteleyen Özdil, CHP’nin Atatürk’ün partisi olmaktan çıkarılıp karanlık odakların çekim alanına itildiğini savundu.

Eleştirilerini daha da sertleştiren Özdil, Özgür Özel’in eli kanlı terör örgütü PKK’nın temellerinin atıldığı Fis köyüne yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Seçim mesajını oradan vermek kime selam çakmaktır?" sorusunu sordu.

Sol seçmeni küplere bindiren bu çıkışlar, CHP’nin içindeki "Milli-Gari Milli" kavgasını da sokağa taşıdı. Kandil’in gölgesindeki siyasetle arasına mesafe koyamayan, terör şakşakçılarının önünde eğilmekten imtina etmeyen bir yönetim anlayışının Atatürkçü seçmeni temsil edemeyeceğini vurgulayan Özdil'in bu sözleri, muhalefet kulislerinde adeta deprem etkisi yarattı. Mahallesindeki kokuşmuşluğu ifşa eden Özdil’in bu hamlesi, "Halk TV ve benzeri mecralarda yeri kalmadı" yorumlarını da beraberinde getirdi.