  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fırtına kendi evinde esti! Trabzonspor 2- 1 Kasımpaşa ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri... Bakan Fidan'dan flaş Suriye açıklaması: Bu noktada bir talep var 10 ton kokainle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktı Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması Bakan Tekin'den İBB'nin kreşinde yaşanan rezalete tepki Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı İstanbul'da kritik toplantı öncesi Başkan Erdoğan'dan Balkan diplomasisi Fatih Altaylı ‘elinize sağlık’ diyecek mi? PKK yandaşlarından Filistin destekçisine saldırı
Gündem Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek açıklamalarıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

Kendi kitlesini dahi şaşkına çeviren Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi çizgisini yerden yere vururken, partinin nasıl bir eksen kaymasına uğradığını çarpıcı örneklerle dile getirdi.

 

Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, Türkiye düşmanlığı tescilli, PKK sempatizanı sözde operacının elini öpmesini "milletin haysiyetine aykırı" olarak niteleyen Özdil, CHP’nin Atatürk’ün partisi olmaktan çıkarılıp karanlık odakların çekim alanına itildiğini savundu.

Eleştirilerini daha da sertleştiren Özdil, Özgür Özel’in eli kanlı terör örgütü PKK’nın temellerinin atıldığı Fis köyüne yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Seçim mesajını oradan vermek kime selam çakmaktır?" sorusunu sordu.

 

Sol seçmeni küplere bindiren bu çıkışlar, CHP’nin içindeki "Milli-Gari Milli" kavgasını da sokağa taşıdı. Kandil’in gölgesindeki siyasetle arasına mesafe koyamayan, terör şakşakçılarının önünde eğilmekten imtina etmeyen bir yönetim anlayışının Atatürkçü seçmeni temsil edemeyeceğini vurgulayan Özdil'in bu sözleri, muhalefet kulislerinde adeta deprem etkisi yarattı. Mahallesindeki kokuşmuşluğu ifşa eden Özdil’in bu hamlesi, "Halk TV ve benzeri mecralarda yeri kalmadı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor."
CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.”

Sosyal Medya

CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.”

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı
Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Gündem

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!
CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

Gündem

CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yakup

Atatürkçüler Yılmaz'ı gömerler artık.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23