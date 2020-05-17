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TSK'dan Yunanistan'a geri adım attıran hamle: İlk kez oluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, İpsara, Sakız ve Sisam adaları etrafında askeri tatbikat yapmak isteyen Yunanistan'ı iki ayrı Navteks yayınlayarak uyardı. TSK'nın ilk kez Lozan vurgulu bir bildirim yayınlandığını belirten uzmanlar, Yunanistan'ın Navteks sonrası tatbikatları iptal ettiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:58:00 - 2020-05-17 11:16:14
TSK'dan Yunanistan'a geri adım attıran hamle: İlk kez oluyor

Sivil Toplum Kuruluşları aracılıyla Ege’deki Yunan işgalini uluslararası platformlara taşımaya hazırlanan Türkiye, askeri olarak da Lozan kartını masaya sürdü. ‘Gayri askeri statü’de bulunan İpsara, Sakız ve Sisam adaları etrafında askeri tatbikat yapmak isteyen Yunanistan, 30 Nisan ve 15 Mayıs’ta yayınlanan iki ayrı Navteks’le uyarıldı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) İzmir İstasyonun’dan yayınlanan Navteks’lerde Lozan Anlaşmasına gönderme yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"İpsara Adası’nın, 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Uluslararası hukuk kuralları gereği gayri askeri statüdeki adanın askeri maksatlı kullanımı kabul edilemez. Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir."

İlk kez oluyor

Yeni Şafak'ın haberine göre; Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emete Gözügüzelli, Lozan vurgulu bir bildirimin ilk kez yayınlandığına dikkat çekerek bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Gözügüzelli, "Türkiye’nin yayınlamış olduğu bu Navteks ile birlikte İpsara, Sakız ve Sisam adalarının belirlenen gayri askeri statüsünün ihlaliyle ilgili ilk kez bir bildirim yapıldı. Türkiye’nin yayınladığı Sakız ve Sisam adalarındaki gayri askeri statünün ihlal edildiğine dair yayınladığı mesaj uluslararası hukuka uygundur" dedi.

Bölgesel üstünlük

12 Ada’nın askerden arındırılmış statüsünün Lozan’da kabul edildiğini hatırlatan Gözügüzelli, "Silahsızlandırılma statüsü Türkiye’nin taraf olmadığı İtalya için yapılan 10 Şubat 1947 Paris Antlaşması ile gerçekleşti. Yapılan silahlandırılmama anlaşması ile Yunanistan’a devredilen bu adalarda Yunanlıların hukuksuz adımları Türkiye’ye hukuki yollar açar. Atina’nın icraatları, var olan anlaşmaları kabul etmediğini ve yeniden masaya oturulması gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye’nin yayınladığı bildiriyle Yunanistan’ın bölgedeki tatbikatlarını ertelediğini dile getiren Gözügüzelli, "Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın koronavirüs salgınını bahane ederek Fırtına-20 çok boyutlu tatbikatını ertelediğini bazı kaynaklardan görmekteyiz. Türkiye burada çok önemli bir başarı elde etti. Yayınladığı Navteks ile bölgesel üstünlüğünü teyit etti" şeklinde açıklama yaptı.

Bir sonraki adım savaş gemisi olur

Türkiye’nin yepyeni bir cephe açtığına vurgu yapan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, yaşananları şöyle yorumladı:

"Bu tip Navteks ilk defa yayınlandı. Bu önemli bir manevra, Yunanistan’a ikaz mesajıdır. 1950’lerden beri silahlandırılan adalara artık kayıtsız kalınmayacaktır. Yunanistan’ın ‘tatbikat yapacağım’ dediği sahalar eğer karasularımızı kapsıyorsa, ki kapsıyordur, karasularda savaş gemisi bulunduramaz. Türkiye haklı olarak ‘ne yapıyorsunuz, Lozan’a göre silahlı güç bulunduramazsınız, bu Navteks’iniz geçersizdir’ diyor. Burada Yunanistan’ın geri adım atıp atmaması önemli değil. Türkiye bu mesajı yayınlar, ‘bu kanunsuz bir bildiridir’ der. Türkiye yarın öbür gün kendi Navteks’ini yayınlayarak bölgeye savaş gemilerini gönderir. Burada atış tatbikatları gerçekleştririr, ‘sıkıysa gel çıkar beni’ der. Bu bir ikaz; ‘artık bu adalarda, karasularımı kapsayacak alanlarda istediğini yapamazsın’ mesajı veriyoruz. Yunanistan değil başka ülkeler de istediğini yapamaz. ABD gemisi Rodos’a girdi, notasını veriyoruz direkt..."

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Yorumlar

M.Kemalin Askeri

Niye kullaniyorsunuz, hani rezaletti Lozan? Inonu Lozan'da sadece gorusmeci idi, onemli konularda hep Ataturk'un gorusunu aldi, yuzlerce telgraf vardir, acin okuyun. Zaten buna herkes dahil, Insanlik tarihinin en buyuk dahisinden ancak boyle muhtesem bir sonuc cikardi. Lozan EMEPERYALIZME KARSI BIR MILLETIN UYANISIDIR, DUNYA SAHASERIDIR.
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hakan

lozan anlaşmasını avrupa birliği hükümetlerine dillerinde tercümeli olarak yollayacan sonra bmye bilgi verecen askeri bilgilerle ilgili avrupa insan hakları mahkemesi .uluslarası ceza mahkemesine dava acacan. beklemeye gececen bu arada bu bölgelerde savaş ucaklarını savaş gemilerini gezdirecen.yunan savaş gemilerine arada bir müdahale edecen.bir laf varya dimyata giderken evdeki pirincten olacak yunanlılar avrupalıların gazına gele gele topraklarından olacaklar
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