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Dünya Muhalif Golan ittifaka kapıyı kapattı: Netanyahu’yu evine göndereceğiz
Dünya

Muhalif Golan ittifaka kapıyı kapattı: Netanyahu’yu evine göndereceğiz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Muhalif Golan ittifaka kapıyı kapattı: Netanyahu’yu evine göndereceğiz

Katil Netanyahu ile olası bir koalisyon hükümetine kesin olarak karşı çıktığını belirten muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, "Netanyahu'nun evine gönderileceği" ve "onunla hiçbir iş yapılmayacağı" açıklamasında bulundu. 8 millitvekiline sahip Golan, geçmişteki benzer girişimlerin "büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını" vurguladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulunan İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, tüm oylar sayıldıktan sonra partisinin mecliste 8 milletvekiliyle temsil edilmesini beklediğini ifade etti.

Golan, seçim sonuçlarıyla birlikte "Netanyahu'nun evine gönderileceği" ve "onunla hiçbir iş yapılmayacağı" açıklamasında bulunurken, geçmişteki benzer girişimlerin "büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını" vurguladı.

İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise Golan, muhalefet blokundaki diğer parti liderleriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Golan, muhalefet bloğu ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplamda hükümeti kurmak için yeterli sayıya ulaştığına işaret ederek​​​​​​​ şu ifadeleri kullandı:

 

"Halk sözünü söyledi. 67 sandalye ile İsrail kamuoyunun çoğunluğu değişim talep etti. Seçmenlerin iradesini hayata geçirmek ve İsrail için bir değişim ile kurtuluş hükümetinin kurulmasını sağlamak adına her yolu denemeyi, her şekilde çalışmayı ve gereken her şeyi yapmayı planlıyorum."

İsrail'de muhalefetin eski lideri ve Mavi ve Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, Netanyahu hükümetine verdiği destekten dolayı eleştirilere uğramıştı.

Gantz, anketlerin partisinin baraj altında kalacağını işaret etmesi üzerine seçimlere 8 gün kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

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