Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'

Sercan Hamzaoğlu, A Milli Takım'da oynayan bazı futbolcuların Sergen Yalçın hakkında söylediği sözleri aktardı.

Hamzaoğlu'nun iddiası şöyle:

"TELEFONLARINA BAKMIYORLAR"

“Bakın, milli takımda çok önemli bir konunun tam ortasında buldum kendimi, çok tesadüf oldu.

2-3 tane milli takımda banko oynayan oyuncuları aramış ve Sergen Yalçın'ın telefonlarına bakmıyorlar.

Sebep, söyleyeyim: Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde bu oyuncular hakkında çok sert ifadeler kullanmış.

"BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Oyuncu ne dedi biliyor musun yanımda konuştular? 'Ben o kişinin telefonuna bakmam. Benim için yok hükmünde. Milli takım hocası olsa ne olur? Bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz' dedi.”

Hamzaoğlu'nun bahsettiği isimlerin kim olduğu merak ediliyor...