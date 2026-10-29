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Spor Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'
Spor

Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'

Yeniakit Publisher
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Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'

Sercan Hamzaoğlu, A Milli Takım'da forma giyen bazı futbolcuların, yorumculuk döneminde kendileri hakkında sert ifadeler kullanan Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediğini öne sürdü. Hamzaoğlu'nun aktardığı sözler gündem olurken, bahsi geçen futbolcuların kim olduğu merak konusu oldu.

Sercan Hamzaoğlu, A Milli Takım'da oynayan bazı futbolcuların Sergen Yalçın hakkında söylediği sözleri aktardı.

Hamzaoğlu'nun iddiası şöyle:

"TELEFONLARINA BAKMIYORLAR"

“Bakın, milli takımda çok önemli bir konunun tam ortasında buldum kendimi, çok tesadüf oldu.

2-3 tane milli takımda banko oynayan oyuncuları aramış ve Sergen Yalçın'ın telefonlarına bakmıyorlar.

Sebep, söyleyeyim: Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde bu oyuncular hakkında çok sert ifadeler kullanmış.

 

"BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Oyuncu ne dedi biliyor musun yanımda konuştular? 'Ben o kişinin telefonuna bakmam. Benim için yok hükmünde. Milli takım hocası olsa ne olur? Bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz' dedi.”

Hamzaoğlu'nun bahsettiği isimlerin kim olduğu merak ediliyor...

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