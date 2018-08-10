TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
TSK Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk'a hava harekatı düzenledi. Operasyonda 5 terörist öldürüldü.10 Ağustos 2018 Cuma 12:14
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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