"TSK'daki köstebek" iddiasıyla gündeme gelmişti! O emekli amirale de sahip çıktılar

Muhtıra gibi bildiriyi imzalayan 104 emekli amirale tepkiler sürerken şoke eden bağlantılar da bir bir ortaya çıkıyor.

"TSK’daki köstebek" olarak adlandırılan emekli Tümamiral İlker Güven’in de darbe bildirisinde imzası olduğu belirlendi.

"'Madem Yaşar Büyükanıt ve Özden Örnek yapıyor; ben de yaparım’ diyordu"

İlker Güven’in adı medyada eşi Sunahanım Güven’in 2010 yılındaki iddialarıyla gündeme geldi. Kocası İlker Güven’e “TSK’daki köstebek” diyen Sunahanım Güven şöyle konuşmuştu;

“Deniz Kuvvetleri’ne ait bilgileri paşalar veriyor. O paşalardan biri de benim eşimdi. Eşim bir numaralı köstebekti. ‘40 yıl bu şerefsiz askere hizmet ettim ama iki yakam bir araya gelmedi. Madem Yaşar Büyükanıt ve Özden Örnek yapıyor; ben de yaparım’ diyordu. Evdeki çantaların içinde 5 milyon dolar vardı. Pırlantalarım çalınmıştı ama bu paraya dokunulmamıştı. Ayrıca Deniz Kuvvetleri’nden çıkarılmış gizli belgeler de evdeydi. Eşim evdeki 5 milyon doları alt kademedeki insanlara dağıtıyordu. Karşılığında gizli belgeleri alıyordu. Eşim bu belgelerin karşılığında her ay buluştuğu 2 kişiden 20 bin dolar alıyordu. Hatta 15 günde bir 50 bin ya da 100 bin dolar da ekstradan veriliyordu.

Eşimin iki oğlu ise bu para transferinde kuryelik yapıyordu. Bana da ‘Gördüklerini unutacaksın’ diyordu. Ama her alanda sıkıştığı için beni iffetsizlikle suçluyor. Eşim, çalıştığı kooperatifin başkanlığına seçildiğinde 800 bin doları olduğu yönünde mal beyanı bildirdi. Emekli bir askerin nasıl bu kadar parası olur?”

Mahkeme 2012 yılında Sunahanım Güven’i haksız bularak eski eşine iftira ve hakaretten 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. İlker Güven yargı önünde aklandı.

İlker Güven – Sunahanım Güven

'Yılmaz Özdil'gillerin ikiyüzlülüğü

Bugün “muhtıra verdi” diye İlker Güvenleri alkışlayan gazeteciler dün Güven’i “Fetullahçılık”la itham ediyordu, Sunahanım Güven’in iddialarından yola çıkarak İlker Güven’i askeri bilgileri Fetullahçılara satmakla suçluyor ve hükümete yakın medyayı iddiaları gündeme getirmiyor diye azarlıyorlardı.

Vatan’dan Mustafa Mutlu Sunahanım Güven’in açıklamalarını “bu olay tarihin dönüm noktasıdır” ifadeleriyle karikatürize ederken bugün açık açık cuntacılığa soyunan emekli amirallere sahip çıkan Yılmaz Özdil ise “Cızzz:)” başlıklı yazısında dönemin hükümete yakın medyasıyla Sunahanım Güven’in açıklamalarına yer vermediği için aklınca dalga geçiyordu.

Yılmaz Özdil ve türevlerinin ikiyüzlülüğü bu muhtırayla bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: TUGAM