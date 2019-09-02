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TSK ve MİT, Kuzey Irak'tan 5 teröristi daha temizledi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:54
TSK ve MİT, Kuzey Irak'tan 5 teröristi daha temizledi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 08:54
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