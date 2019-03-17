0553 313 94 23

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

Havave karadan bombardıman altında olan Suriye’nin İdlib kentinde 'Gerginliği Azaltma Kontrol' gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci devriye görevini gerçekleştirdi. İdlib’in Cisr Şuğur ile Morik bölgeleri arasında gerçekleşen devriye sırasında TSK’nın zırhlı araçlarına ÖSO güçleri eşlik ederken, güzergah üzerindeki siviller de sevgi gösterisinde bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 20:47
TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Rusya ve İran ile birlikte kontrol gücü olarak görev yapan ve İdlib bölgesinde 12 üssü bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 Mart günü yaptığı ilk devriye görevinin ardından bugün ikinci devriye faaliyetini de gerçekleştirdi.

Saat 15.00 sıralarında Cisr Şuğur bölgesindeki üsten çıkan TSK’ya ait 4 zırhlı araç, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin silahlı araçlarının eşliğinde devriye görevine başladı. Cisr Şuğur’dan çıkan TSK birlikleri; Khribat El Javz, İştebrak, Sehel El Gab, Cebel Şahşevu, Sher Mağar, Kefren Buda, Alhbit ve Han Şeyhun güzergahlarından geçerek, Morik bölgesinde bulunan üsse ulaşarak devriye görevini tamamladı. ÖSO güçlerinin önlem aldığı devriye faaliyeti sırasında, TSK birliklerinin geçtiği güzergahtaki siviller de Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:47
  1. Ordu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. İdlib
  4. Devriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Badou Ndiaye’de son iki haftadır boş geçmiyor
    1. Badou Ndiaye’de son iki haftadır boş..
    2. 59 yaşındaki adam darp edilerek..
    3. AK Parti'nin Antalya mitingi
    4. Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış..
    5. Galibiyet golü Feghouli’den
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 -..
    8. Şanlıurfa’da yasa dışı bahis..
    9. Cimbom'dan müthiş dönüş!
    10. Mbaye Diagne bu sezonki 23. golünü attı
    11. Galatasaray, Başakşehir’in puan..
    12. Galatasaray ligdeki yenilmezlik..
    13. Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor..
    14. Bingöl-Karlıova karayolunda heyelan
    15. Anadolu Yıldızları Analig Yüzme..
    16. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    17. Hentbol: Toplu sonuç
    18. İngiltere'deki bıçaklı saldırıda terör..
    19. Bakan Selçuk, Sarıkamış’ta..
    20. 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası
    21. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 18..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı..
    23. Lüks cip şarampole yuvarlandı! 3 yaralı
    24. Nijerya'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma..
    25. Maçın ardından
    26. "Down sendromlular kararlarını..
    27. ABD'de polis müdüründen camide..
    28. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    29. Eylemci çocuğu dövmüştü! Irkçı senatör..
    30. Fenerbahçe kupasını aldı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu