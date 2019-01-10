0553 313 94 23

TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin tüm deniz birliklerini kapsayacak dev bir tatbikata hazırlanıyor. 4 gün sürmesi beklenen tatbikat 462 bin kilometrelik alanda yapılacak. Atina’ya mesaj niteliğindeki tatbikat, Yunanistan ile Rum kesiminin hak iddia ettiği tartışmalı bölgeleri de kapsıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 07:01
TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...

Türk Silahlı Kuvvetleri, denizlerde dev bir tatbikata hazırlanıyor. Donanmanın şimdiye kadarki en büyük savaş provası olması beklenen tatbikata 'Mavi Vatan' adı verildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin işgal girişimlerine karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik alanlarına '462 bin kilometrelik mavi vatan' sözleriyle işaret etmişti. 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak Mavi Vatan Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm unsurlarının yanı sıra Hava ve Kara Kuvvetleri'nden bazı unsurların da katılımıyla icra edilecek.

Milli savaş sistemlerinin yoğun olarak kullanılacağı 'Mavi Vatan-2019' hava-deniz tatbikatında, Türk Donanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri'nin olası harp senaryoları üzerinden caydırıcı gücü sergilenecek. Tatbikatın Ege ve Doğu Akdeniz'de, Yunanistan ve GKRY tarafından sözde tartışmalı gösterilen sahaları da içerecek şekilde Türk kıta sahanlığında yapılması bekleniyor.

En net uyarı

Mavi Vatan-2019, aynı zamanda Akdeniz'de bir süredir tatbikat icra eden Mısır, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'a karşı da gövde gösterisi anlamı taşıyor. Türkiye'nin hem sınır içinde hem de Suriye ve Irak'taki operasyonlarını fırsat bilerek Doğu Akdeniz'de oldu-bitti girişimlerine yönelen Yunanistan ve GKRY'nin Mavi Vatan'ı dikkatle izlemesi bekleniyor. Tatbikatla birlikte TSK, 462 bin kilometrekarelik deniz alanlarında egemenliğini pekiştirecek ve işgal haritaları hazırlayanlara net bir uyarıda bulunmuş olacak.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 07:04
  1. TSK
  2. tatbikat
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    1. TSK en büyüğüne hazırlanıyor!..
    2. Meteoroloji uyardı... Lodos alarmı!
    3. Trump ortalığı karıştırdı! İşte aday..
    4. Milyonların hayatı değişecek! Meclis'e..
    5. Maduro'dan Lima ülkelerine 48 saat süre
    6. İngiltere karışacak! Sokağa iniyorlar
    7. KDC'de cumhurbaşkanı seçiminin galibi..
    8. Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi
    9. 'Nazım en güzel dizeleri Atatürk için..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    11. Çin'den ABD ile ticari müzakereler..
    12. Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O..
    13. Gözyaşlarıyla izledi...
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    15. BUDO'dan sefer iptalleri
    16. Hırsızlık şüphelileri kovalamaca..
    17. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    18. Trump ile ABD'li Demokratlar..
    19. Fabri geri dönecek mi? Beşiktaş'tan..
    20. İsviçre'den gavurluk: 'Allahu Ekber'..
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'