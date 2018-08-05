TSK açıkladı! Üç el yapımı patlayıcı imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcıyı imha ettiğini duyurdu.05 Ağustos 2018 Pazar 20:06
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha etti. Patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda üç el yapımı patlayıcının imha edildiği görüntüleri paylaştı.
TSK’dan yapılan açıklamada “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiştir” denildi.
YORUM YAZ