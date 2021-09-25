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Ekonomi TSE Başkanı Şahin, ISO konsey üyeliğine seçildi
Ekonomi

TSE Başkanı Şahin, ISO konsey üyeliğine seçildi

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının (ISO) 43’üncü Genel Kurulu 22-24 Eylül’de İngiltere’nin ev sahipliğinde uzaktan katılımlı olarak gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 12:14:00 -
TSE Başkanı Şahin, ISO konsey üyeliğine seçildi

Genel Kurul’un oturumunda yapılan oylama sonuçlarına göre Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, en fazla oyu alarak ISO konsey üyeliğine seçildi.

Şahin, TSE olarak uluslararası organizasyonlarda etkin olacaklarını belirterek, paydaşlarının standardizasyona katılımlarını daha kolay ve erişebilir kılacaklarını bildirdi.

Oylama sonucunu da değerlendiren Şahin, şunları kaydetti: “TSE olarak ülkemizi uluslararası organizasyonlarda üst seviyede temsil edeceğiz. Paydaşlarımızın standardizasyona katılımlarını artırmaları, bu görevi stratejik olarak gerçekleştirebilmek adına önemli bir hal almıştır. Sanayicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın bölgesel ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaları durumunda bu ve benzeri görevlerde güçlü ve etkin bir temsil gösterebiliriz.”

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