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Trump'tan Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimaline açık olduğunu söyledi

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:50
Trump'tan Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının dış politikayla ilgili sorularını yanıtladı.

İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını kaydeden Trump, İran'ın 2,5 yıl önceki ülke olmadığını ve ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini savundu.

Bu ayın sonunda New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili bir soruya Trump, "Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi sorunlarını çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu sorunları 24 saatte çözebiliriz." diye yanıt verdi.

- "Macron üzerinden konuşmuyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arabuluculuk girişimine de değinen Trump, "Cumhurbaşkanı Macron'un dahlini takdir ediyorum ama Macron üzerinden konuşuyor değiliz, direk ilgili kişilerle konuşuyoruz. (İran ile) Anlaşmak için kimseye ihtiyacımız yok, doğrudan anlaşma yapabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini bildirmişti.

- "Huawei ulusal güvenlik meselesi"

Öte yandan Trump, Çinli Huawei firmasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Huawei, ordumuz ve istihbarat kurumlarımız için önemli bir endişe kaynağı. Bu yüzden Huawei ile iş yapmıyoruz. Bu bir ulusal güvenlik meselesi." ifadesini kullandı.

İngiltere'deki son gelişmelere de değinen Trump, Başbakan Boris Johnson'ın iyi bir arkadaşı olduğunu vurgulayarak, "Boris nasıl kazanacağını bilir. Onun için endişelenmenize gerek yok." yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:50
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Hasan Ruhani
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