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Büyük tehlike bakın nelere sebep oluyor! Yemekten sonra hareketsiz kalanlar dikkat Her gün 15 dakika egzersiz yeterli mi? Biz sizler için araştırma yaptık... O uygulama: Uzmanlara göre yapın Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler! Dünya devi kararını duyurdu: Türkiye'yi üsse çevirecekler Tırnağınızda bu değişiklik varsa dikkat! Bir kez ortaya çıktıysa... Evlat değil, vicdansız! Anneyi soyup soğana çevirdiler: Kızlarını evlatlıktan reddetti Kızılay maden suyu 100 yıllık mirasını geleceğe taşıyor Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor! İran, Türkiye'ye karşı İsrail'le bir oldu: Yaptıklarına bakın
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Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

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Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

İnsanlık tarihi çok büyük felaketlere sahne olurken, milyonlarca insan hayatını kaybetti.

#1
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

ST. FELİX FELAKETİ (1530) Bölge: Hollanda Kayıp: 100.000+

#2
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

BURCHARDİ FELAKETİ (1634) Bölge: Almanya ve Danimarka Kayıp: 8.000

#3
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

NOEL FELAKETİ (1717) Bölge: Orta ve Kuzey Avrupa (Ağırlıklı Hollanda) Kayıp: 14.000

#4
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

SARI NEHİR FELAKETİ (1887) Bölge: Çin (Huayuankou) Kayıp: 1 - 2 Milyon

#5
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

BÜYÜK MİSSİSSİPPİ SELİ (1926-1927) Bölge: ABD (7 Eyalet) Kayıp: 246 Can Kaybı / 400 Milyon Dolar Hasar

#6
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

BÜYÜK ÇİN SEL FELAKETİ (1931) Bölge: Çin'in Güneyi Kayıp: 2.5 - 4 Milyon

#7
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

SARI NEHİR'İN İKİNCİ BÜYÜK ÖFKESİ (1938) Bölge: Çin Kayıp: 500.000 - 800.000

#8
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

TROPİKAL KABUS: DOĞU GUATEMALA FELAKETİ (1949) Bölge: Guatemala Kayıp: 40.000

#9
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

KIZIL NEHİR FELAKETİ (1971) Bölge: Kuzey Vietnam (Hanoi) Kayıp: 100.000

#10
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

BANKİYO (BANQİAO) BARAJ FELAKETİ (1975) Bölge: Çin Kayıp: 231.000

#11
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

ÇAMUR GÖLÜNE DÖNEN SOKAKLAR: VARGAS FELAKETİ (1999) Bölge: Venezuela (Vargas) Kayıp: On Binlerce Kişi

#12
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

ST. MARCELLUS FELAKETİ (1362) Bölge: Kuzey Denizi Kıyıları (İngiltere, Hollanda, Almanya) Kayıp: 25.000+

#13
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

OHNSTOWN SEL FELAKETİ (1889) Bölge: Pensilvanya, ABD Kayıp: 2.209

#14
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

KUZEY DENİZİ SELİ (1953) Bölge: Hollanda, İngiltere, Belçika Kayıp: 2.500+

#15
Foto - Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!

İKİ SAATTE YOK OLAN ŞEHİR: MORVİ BARAJ FELAKETİ (1979) Bölge: Gucerat, Hindistan Kayıp: 5.000 - 15.000 (Tahmini)

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