Milyonlarca insan bir anda yok oldu! İşte tarihe kazınan felaketler!
İnsanlık tarihi çok büyük felaketlere sahne olurken, milyonlarca insan hayatını kaybetti.
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İnsanlık tarihi çok büyük felaketlere sahne olurken, milyonlarca insan hayatını kaybetti.
ST. FELİX FELAKETİ (1530) Bölge: Hollanda Kayıp: 100.000+
BURCHARDİ FELAKETİ (1634) Bölge: Almanya ve Danimarka Kayıp: 8.000
NOEL FELAKETİ (1717) Bölge: Orta ve Kuzey Avrupa (Ağırlıklı Hollanda) Kayıp: 14.000
SARI NEHİR FELAKETİ (1887) Bölge: Çin (Huayuankou) Kayıp: 1 - 2 Milyon
BÜYÜK MİSSİSSİPPİ SELİ (1926-1927) Bölge: ABD (7 Eyalet) Kayıp: 246 Can Kaybı / 400 Milyon Dolar Hasar
BÜYÜK ÇİN SEL FELAKETİ (1931) Bölge: Çin'in Güneyi Kayıp: 2.5 - 4 Milyon
SARI NEHİR'İN İKİNCİ BÜYÜK ÖFKESİ (1938) Bölge: Çin Kayıp: 500.000 - 800.000
TROPİKAL KABUS: DOĞU GUATEMALA FELAKETİ (1949) Bölge: Guatemala Kayıp: 40.000
KIZIL NEHİR FELAKETİ (1971) Bölge: Kuzey Vietnam (Hanoi) Kayıp: 100.000
BANKİYO (BANQİAO) BARAJ FELAKETİ (1975) Bölge: Çin Kayıp: 231.000
ÇAMUR GÖLÜNE DÖNEN SOKAKLAR: VARGAS FELAKETİ (1999) Bölge: Venezuela (Vargas) Kayıp: On Binlerce Kişi
ST. MARCELLUS FELAKETİ (1362) Bölge: Kuzey Denizi Kıyıları (İngiltere, Hollanda, Almanya) Kayıp: 25.000+
OHNSTOWN SEL FELAKETİ (1889) Bölge: Pensilvanya, ABD Kayıp: 2.209
KUZEY DENİZİ SELİ (1953) Bölge: Hollanda, İngiltere, Belçika Kayıp: 2.500+
İKİ SAATTE YOK OLAN ŞEHİR: MORVİ BARAJ FELAKETİ (1979) Bölge: Gucerat, Hindistan Kayıp: 5.000 - 15.000 (Tahmini)
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