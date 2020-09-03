  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan olay seçim çağrısı: İki kere oy kullansınlar
Dünya

Trump'tan olay seçim çağrısı: İki kere oy kullansınlar

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina eyaletindeki seçmenlere, oylarının sayıldığından emin olmaları için hem sandıkta hem de postayla olmak üzere iki kere oy vermeleri çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:01:00 -
Trump'tan olay seçim çağrısı: İki kere oy kullansınlar

ABD'de başkanlık seçimlerine az bir zaman kala yapılan son anketlerde rakibi Joe Biden’ın birhayli gerisinde gözüken ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç bir çıkış geldi. Trump, Kuzey Karolina’daki destekçilerinden hem sandıkta hem de posta yoluyla oy vermelerini istedi.

WECT-TV televizyonuna konuşan Trump, posta yoluyla oy vermenin güvenirliğine ilişkin bir soru üzerine "Bu yüzden göndermelerine izin verin ve oy vermelerine izin verin. Eğer sistem söyledikleri kadar iyiyse, o zaman belli ki şahsen oy kullanamayacaklar" diye konuştu.

"Trump’ı dinlemeyin"

ABD yasalarına göre birden fazla oy kullanmanın suç kabul edildiğini belirten Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise, Trump’ın bu sözlerle yasaları çiğnemeye teşvik ettiğini belirtti. Aktivistler, kamuoyuna "Trump’ı dinlemeyin" çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kar..
‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'
Ekonomi

‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'

Altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomistler euro-dolar kurunun 1,20 puanın üzerine çıkması halinde altın f..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı