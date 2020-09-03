Trump'tan olay seçim çağrısı: İki kere oy kullansınlar

ABD'de başkanlık seçimlerine az bir zaman kala yapılan son anketlerde rakibi Joe Biden’ın birhayli gerisinde gözüken ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç bir çıkış geldi. Trump, Kuzey Karolina’daki destekçilerinden hem sandıkta hem de posta yoluyla oy vermelerini istedi.

WECT-TV televizyonuna konuşan Trump, posta yoluyla oy vermenin güvenirliğine ilişkin bir soru üzerine "Bu yüzden göndermelerine izin verin ve oy vermelerine izin verin. Eğer sistem söyledikleri kadar iyiyse, o zaman belli ki şahsen oy kullanamayacaklar" diye konuştu.

"Trump’ı dinlemeyin"

ABD yasalarına göre birden fazla oy kullanmanın suç kabul edildiğini belirten Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise, Trump’ın bu sözlerle yasaları çiğnemeye teşvik ettiğini belirtti. Aktivistler, kamuoyuna "Trump’ı dinlemeyin" çağrısında bulundu.