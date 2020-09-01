  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan o iddialara yalanlama
Dünya

Trump'tan o iddialara yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl "geçici felç" geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:41:00 -
Trump'tan o iddialara yalanlama

New York Times Muhabiri Michael Schmidt, yazdığı yeni kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen kasım ayında geçici felç geçirerek hastaneye kaldırıldığını ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de Trump'a bir şey olması durumunda başkanlık koltuğu için hazır olmasının söylendiğini ileri sürdü.

Kitabın söz konusu bölümlerinin basına sızmasının ardından Trump, iddaları sosyal medya hesabından yalanladı.

Trump yaptığı paylaşımda, "Asla bitmiyor! Şimdi de favori başkanınızın, benim, geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine gittiğimi söylemeye çalışıyorlar. Bu söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haber." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, söz konusu iddialar için Joe Biden'ı işaret ederek, "Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayına işaret ediyordur." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var
Dünya

AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var

Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, AB'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden caydırmak için 'havuç ve sopa politikası' uygula..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı