Trump'tan o iddialara yalanlama

New York Times Muhabiri Michael Schmidt, yazdığı yeni kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen kasım ayında geçici felç geçirerek hastaneye kaldırıldığını ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de Trump'a bir şey olması durumunda başkanlık koltuğu için hazır olmasının söylendiğini ileri sürdü.

Kitabın söz konusu bölümlerinin basına sızmasının ardından Trump, iddaları sosyal medya hesabından yalanladı.

Trump yaptığı paylaşımda, "Asla bitmiyor! Şimdi de favori başkanınızın, benim, geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine gittiğimi söylemeye çalışıyorlar. Bu söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haber." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, söz konusu iddialar için Joe Biden'ı işaret ederek, "Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayına işaret ediyordur." dedi.