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Dünya Trump’tan Müslümanlara 'terörist' diyen Reid’e sert tepki
Dünya

Trump’tan Müslümanlara 'terörist' diyen Reid’e sert tepki

MSNBC sunucusu Joy Reid'in katıldığı bir yayında "Müslüman teröristler" ifadesini kullanmasını eleştiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sunucunun kovulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:46:00 -
Trump’tan Müslümanlara 'terörist' diyen Reid’e sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayan Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MSNBC sunucusu Joy Reid'in kovulması gerektiğini belirtti.

MSNBC sunucusu Reid, dün katıldığı bir televizyon yayınında Trump ve destekçilerinin radikalleştiğini belirterek, bunun Müslüman ülkelerdeki kişilerin "terörize olmasına" benzeterek skandal bir benzetmeye imza atmıştı.

Reid’in sözleri büyük tepki çekti

Reid’in açıklamaları sonrası sosyal medyadan büyük bir tepki seli oluştu. Trump, sunucu Reid için yaptığı açıklamada, Joy Reid’in yeteneksiz olduğunu korkunç bir kelime olan 'Müslüman teröristler' ifadesini kullandığı için kovulması gerektiğini belirtti. Trump ayrıca kim olursa olsun bu sözlerin ardından çok giderdi yorumunda bulundu.

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