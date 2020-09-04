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Dünya Trump'tan İran'a Afkari'yi affedin çağrısı
Dünya

Trump'tan İran'a Afkari'yi affedin çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için idamı istenen 27 yaşındaki güreşçi Navid Afkari'nin idam edilmemesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 01:05:00 -
Trump'tan İran'a Afkari'yi affedin çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın 27 yaşındaki güreşçi Navid Afkari'yi idam edeceğini belirterek, Afkari'nin tek suçunun sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak olduğunu söyledi.

Trump: Çok mutlu olurum

Trump, İran'daki göstericilerin ülkenin kötüye giden ekonomisini ve enflasyonunu protesto ettiğini belirterek, İran liderlerine çağrı yaparaka, Afkari'nin hayatını bağışlaması halinde çok mutlu olacağını söyledi.

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