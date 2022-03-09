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Dünya Trump'tan ilginç çıkış
Dünya

Trump'tan ilginç çıkış

Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası yükselen enerji fiyatlarına değinen ABD eski Başkanı Trump, çarpıcı mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 02:32:00 -
Trump'tan ilginç çıkış

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, her fırsatta Joe Biden'ı eleştirmeye devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşında 13. gün geride kalırken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıklamış, Rusya'dan hem ham petrol hem de doğalgaz ithalatını yasakladıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından ABD'de başta benzin olmak üzere gaz ve enerji fiyatlarında yükselme meydana geldi, fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıktı.

"Beni hala özlemediniz mi?"

ABD'nin eski Başkanı Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Trump, paylaşımında "Gaz fiyatları tarihin en yükseğine çıktı. Beni hala özlemediniz mi?" ifadelerini kullandı.

 

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