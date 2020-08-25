Trump'tan Çin'e karşı Uygur Türkleri hamlesi

ABD'de merkezi bulunan Politico'nun, adının açıklanmasını istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa karşı olan tavrı nedeniyle yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Trump yönetimi Müslüman Türklere karşı uygulanan zulmü soykarım olarak tanımaya hazırlanıyor. Yönetimin ilan için erken olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

'İnsanlık suçu' da masada bulunuyor

Yetkililerin 'soykırım' dememesi durumunda bunu 'insanlık suçu' olarak tanıyacağı da söyleniyor.

ABD'li yetkililerin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki haksız ve zorba eylemleri engellemek için çalıştığı belirtildi.

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, Çin Halk Cumhuriyeti'nin eylemlerini, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir etnik azınlığa yönelik en büyük baskı olarak belirtmişti.