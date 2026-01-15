Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in neredeyse dört yıldır süren savaşı bitirmeye "hazır olduğunu", ancak Ukrayna liderinin "bir anlaşma yapmaya daha az istekli olduğunu" söyleyerek mevcut diplomatik sürece dair hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın cevabı, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük kara çatışmasının neden çözülemediği sorulduğunda, doğrudan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i işaret etti.

Trump'ın Reuters'a özel bir röportaj verdi. Oval Ofis'teki röportajda Trump, "Bence Putin bir anlaşma yapmaya hazır" derken, Ukrayna lideri Zelenskiy için "Ukrayna daha az anlaşma yapmaya hazır" ifadelerini kullandı. Bu yorumlar, Trump'ın Zelenskiy ile olan "istikrarsız" ilişkisinde yeni bir hayal kırıklığı yaşandığına işaret etti.

Diğer taraftan, son haftalarda ABD liderliğinde yapılan müzakereler, muhtemel bir barış anlaşmasından sonra Rusya'nın ülkeyi yeniden işgal etmemesi için savaş sonrası Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi üzerine yoğunlaştı. Genel olarak ABD'li müzakereciler, Ukrayna'yı Rusya ile herhangi bir anlaşmanın parçası olarak doğudaki Donbas bölgesinden vazgeçmeye zorluyor.

Ukraynalı yetkililerin yer aldığı son görüşmeler, ABD tarafından özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından yürütüldü. Ancak bazı Avrupalı yetkililer, Putin'in Kiev, Washington ve Avrupa liderleri tarafından yakın zamanda kararlaştırılan bazı şartları kabul etme ihtimaline şüpheyle yaklaştı.

Trump, daha önce Witkoff ve Kushner'in Moskova'ya bir gezi yapacağı bilgisinden haberdar olmadığını söyledi. Önümüzdeki hafta İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda Zelenskiy ile görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda ise "Orada olursa, evet. Ben orada olacağım" cevabını verdi.

Trump, Zelenskiy'nin müzakereleri neden geciktirdiğine dair detay vermekten kaçınarak, sadece "Bence oraya ulaşmakta zorlanıyor" demekle yetindi.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise, ülkenin anayasasına göre herhangi bir topraktan vazgeçme hakkı olmadığını belirterek Rusya’ya herhangi bir toprak tavizi vermeyi açıkça reddettiğini daha önce kamuoyu önünde dile getirmişti.