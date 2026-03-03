  • İSTANBUL
Suriye, Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Suriye, Türkiye kararını duyurdu

Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu. Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye yönüne kuzey hava koridorlarının yeniden açılacağını ve Halep Uluslararası Havalimanı’nın 4 Mart 2026 saat 00.00’dan itibaren faaliyete geçeceğini bildirdi.

İkinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak

Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı’nın ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

 

Açıklamada, söz konusu kararın bir yandan uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti gereklilikleri arasında denge sağlanması, diğer yandan ise vatandaşlara hizmet sunulması, seyahat, ikmal ve hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için asgari hava bağlantısının temin edilmesi amacıyla alındığını kaydetti.

Kararın, operasyonel ve sahadaki durumun sürekli değerlendirilmesi temelinde verildiği belirtilen açıklamada, " Hava sahası yönetimine ilişkin kararların yalnızca uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti kriterleri doğrultusunda ve uluslararası havacılık standartlarıyla uyumlu şekilde alındığı" ifadelerine yer verildi.

