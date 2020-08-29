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Dünya Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler’a seslendi. Trump, “İsyancıları durdurmazsa içeri girip gereken meselelerle ilgileneceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:41:00 -
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD’deki protesto gösterileri halen devam ediyor. Eylemciler hükümet karşıtı gösterilerine devam ederken, ülkenin birçok şehrinde şiddet olayları da tırmanıyor. Özellikle göstericilerin yağmaya karışması, çok sayıda sivili ve mekan sahiplerini zor durumda bırakıyor. Ülke ekonomisini de olumsuz etkileyen söz konusu eylemler, uzun süre devam edeceğe benziyor.

Sosyal medya hesabından söz konusu gösterilerle ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Oregon, Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler’a sert tepki gösterdi.

Gösterileri engelleyememesi gerekçesiyle Belediye Başkanı’na yüklenen Trump, askeri müdahale imasında bulundu.

“Durdurmazsa içeri gireceğiz”

Star.com.tr’deki habere göre Trump, “Portland'ın beceriksiz Belediye Başkanı Ted Wheeler, şehrinin kontrolünü geri alıp, masum insanlar için büyük tehlike oluşturan anarşistleri, tahrikçileri, isyancıları ve yağmacıları durdurmazsa, içeri girip 100 gün önce halledilmesi gereken meselelerle ilgileneceğiz.” ifadelerini kullandı.

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