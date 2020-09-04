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Aktüel Trump'ın savaşta ölmüş askerlere hakaret ettiği iddia edildi
Aktüel

Trump'ın savaşta ölmüş askerlere hakaret ettiği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 03:17:56 -
Trump'ın savaşta ölmüş askerlere hakaret ettiği iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın başta John McCain olmak üzere savaşlarda ölen veya esir düşen Amerikan askerlerini birçok kez "beceriksiz", "salak" olarak nitelediği öne sürüldü.

Amerikan Atlantik dergisi, Trump'ın 2018'de Fransa ziyareti sırasında Paris'teki Aisne-Marne Amerikan Askeri Mezarlığını yağmur bahanesi ile ziyaret etmediğini ve Trump'ın o gün yanındakilere "O mezarlığa neden gitmeliyim ki? Beceriksizlerle dolu orası." dediğini iddia etti.

Derginin birçok Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde İkinci Dünya Savaşı'nda "Belleau Wood" muharebesinde hayatını kaybetmiş bin 800 Amerikalı askeri beceriksiz olarak nitelediği iddia edildi.

Haberde Trump'ın 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in cenaze törenine ilişkin ise "O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz" dediği ileri sürüldü.

McCain için Amerikan bayrakları yarıya indirildiğinde ise Trump'ın danışmanlarına "Kahrolası bunu niçin yapıyoruz? Bu adam lanet olası bir beceriksizdi." dediği iddia edildi.

- Kelly'nin oğlunun anıtına hakaret

Konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu iddia edilen ve Atlantik'e konuşan bazı yetkililer Trump'ın 2017'de Arlington Ulusal Mezarlığını ziyareti sırasında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kelly'nin 2010 yılında Afganistan'da ölen oğlunun mezarını da ziyaret ettiği ve dua eden Kelly'ye "Anlamadığım bir şey var. Bunun ne anlamı var?" dediği iddia edildi.

Kelly'nin ilk başta Başkan'ın neyi kastettiğini anlamadığı ancak daha sonra Kelly'nin oğlunun da savaşta başarısız olmuş biri olduğunu kastettiğini düşündüğü ileri sürüldü.

Trump, henüz konuyla ilgili yorum yapmadı. Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü Alyssa Farah, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve Trump'ın askere büyük saygı gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

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