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Dünya Trump'ın ölmüş askerlere hakaret ettiği iddia edildi
Dünya

Trump'ın ölmüş askerlere hakaret ettiği iddia edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın başta John McCain olmak üzere savaşlarda ölen veya esir düşen Amerikan askerlerine beceriksiz ve salak dediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 05:16:00 -
Trump'ın ölmüş askerlere hakaret ettiği iddia edildi

ABD'de yayınlanan Amerikan Atlantik dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Fransa ziyareti sırasında Paris'teki Aisne-Marne Amerikan Askeri Mezarlığını yağmur bahanesi ile ziyaret etmediğini ve Trump'ın o gün yanındakilere mezarlıkta beceriksiz dolu dediği iddia edildi.

Yayınlanan haberde, ABD'li yetkililer tarafından açıklamalar yer aldı. 2. Dünya Savaşı'nda "Belleau Wood" muharebesinde ölen bin 800 Amerikalı askere Trump'ın "beceriksiz" dediği belirtildi.

ABD'de 2018 yılında ölen Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain için konuşan Trump'ın o beceriksiz için bir şey yapmayacağız dediği, Amerikan bayrakları yarıya indirildiğinde ise bu adam beceriksizdi dediği belirtildi.

Yine yetkililere dayandırılan haberde, Başkan Trump'ın 2017'de Arlington Ulusal Mezarlığını ziyareti sırasında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kelly'nin 2010 yılında Afganistan'da ölen oğlunun mezarını da ziyaret ettiği ve dua eden Kelly'ye bunun ne anlamı var dediği iddia edildi.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan ya da Trump'tan bir açıklama gelmedi.

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