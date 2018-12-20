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Trump'ın kararı, YPG'nin zoruna gitti! 'ABD sırtımıza hançer sapladı'

ABD'de Trump yönetiminin Suriye'den çekileceklerini açıklamasının yankıları tüm dünyada sürerken, terör örgütü YPG, alınan bu kararı, "ABD sırtımıza hançer sapladı, bu büyür bir ihanet" şeklinde değerlendirdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:39
Trump'ın kararı, YPG'nin zoruna gitti! 'ABD sırtımıza hançer sapladı'

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı alması dünyada büyük sürprizle karşılandı. Trump'ın bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından aldığı belirtilmiş, Dışişleri personelinin 24 saat, Amerikan askerlerinin ise 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekilmesinin planlandığı aktarılmıştı.

Trump'ın bu kararını Pentagon'da onaylamış ve "çekiliyoruz" açıklamasını yapmıştı. İsrail ise kararın açıklanmadan önce kendilerine söylendiğini belirtirken, ABD medyası çekilme kararının terör örgütü PKK/YPG'ye çoktan bildirildiğini duyurmuştu.

YPG çılgına döndü: ABD sırtımıza hançer sapladı, bu büyür bir ihanet

ABD'nin bu kararının ardından gözlerin çevrildiği terör örgütü PKK/YPG'den ilk açıklama geldi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) bir PKK/YPG'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, terör örgütü, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının "PKK/YPG'nin sırtına saplanmış bir hançer" olduğunu belirtti.

"Terör örgütü DAEŞ ile mücadele ediyorum" bahanesiyle kendisini dünyaya şirin göstermeye çalışan örgüt adeta çılgına dönmüş durumda. SOHR'un aktardığına göre PKK'lı yetkili, "Eğer ABD güçlerini çekerse bu sırtımıza saplanmış bir hançer ve DAEŞ'e karşı ölenlere büyük bir ihanettir" ifadesini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:39
  1. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı
  2. terör örgütü YPG
  3. YPG'den ABD'ye suçlama
  4. Suriye

YORUM YAZ

  • ŞükûhŞükûh15 dk önce
    Hançer olsaydı keşke,kendi askerleri daha maliyetli olduğundan sizin gibi UCUZ tipleri kullanıyorlar.
  • HarunHarun24 dk önce
     bunlar tam gerizekali hiristiyan oldunuz hatta yahudi dahi oldunuz ama unuttugunuz bir sey vardi amerikanin dostu yoktur sadece para vardir yani cikari vardir bir avuc pkk mi yoksa 80 milyon turkiyemi daha fazla cikarima diye dusununce secimleri kolay ayvayi yediniz
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU30 dk önce
    YOK,YOK,ONLAR SİZİ SEVER.KULLANILIŞLI ADAMLARSINIZ.NERDE BULACAK SİZİN GİBİ ŞEREFSİZLERİ...ARASAN BULUNMAZ...
  • Zenci MusaZenci Musa33 dk önce
    Başka bir şey mi bekliyordunuz.Sizler ABD nin fahişeliğini yapıyordunuz.Oda sizi bir müddet kullandı..İşini gördü.. Sizi bıraktı..Olay budur..
  • Malatyalı HakkıMalatyalı Hakkı38 dk önce
    OsmanaOsman sen bugün çok mışmış yedin anlaşılan.Fazla yersen bağısakları bozarsın bak haaa..!..
  • Ali RüzgarAli Rüzgar56 dk önce
    Bunlar Mal yaaa hatta mal oğlu mallar. Geri zekalılar Siyonist ve emperyalistler sizlere sizin kara kaşınız için mi destek veriyor. Bilmez misiniz? Onların 1 kuruşları bile sizin hayatlarımızdan daha kıymetlidir. Geçmişte dedelerinize yaptıkları gibi şimdi de size tecavüz ediyorlar. Durum bundan ibaretti. Sizde zaten alışkanlık yapmış. neden zorunuza gitsin ki?
  • Hasan tahsinHasan tahsin1 sa önce
    Siz onun bunun kucağına oturmaya alışkınsınız üzülmeyin oturacak başka kucak bulursunuz.
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    EMPERYALİSTLERİN KÖPEKLERİ NE BEKLİYORDUNUZ?
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Reis'in kazdiklari cukurlarin icine gomulecekler sozunu simdi anlamislardir. Kis zamani aclik ve soguk hava ile ugrasirlarken tepelerinden gelecek bombalar ile hendeklere gomulecekler.
  • OsmanOsman1 sa önce
    S 400 ve rusya itifakindan vazgegilmis,irana karsi israil ile birlikte olma teminati verilmis....

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