Trump'ın kararı, YPG'nin zoruna gitti! 'ABD sırtımıza hançer sapladı'

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı alması dünyada büyük sürprizle karşılandı. Trump'ın bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından aldığı belirtilmiş, Dışişleri personelinin 24 saat, Amerikan askerlerinin ise 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekilmesinin planlandığı aktarılmıştı.

Trump'ın bu kararını Pentagon'da onaylamış ve "çekiliyoruz" açıklamasını yapmıştı. İsrail ise kararın açıklanmadan önce kendilerine söylendiğini belirtirken, ABD medyası çekilme kararının terör örgütü PKK/YPG'ye çoktan bildirildiğini duyurmuştu.

YPG çılgına döndü: ABD sırtımıza hançer sapladı, bu büyür bir ihanet

ABD'nin bu kararının ardından gözlerin çevrildiği terör örgütü PKK/YPG'den ilk açıklama geldi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) bir PKK/YPG'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, terör örgütü, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının "PKK/YPG'nin sırtına saplanmış bir hançer" olduğunu belirtti.

"Terör örgütü DAEŞ ile mücadele ediyorum" bahanesiyle kendisini dünyaya şirin göstermeye çalışan örgüt adeta çılgına dönmüş durumda. SOHR'un aktardığına göre PKK'lı yetkili, "Eğer ABD güçlerini çekerse bu sırtımıza saplanmış bir hançer ve DAEŞ'e karşı ölenlere büyük bir ihanettir" ifadesini kullandı.