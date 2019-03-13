Trump'ın eski menajerine şok! 43 ay hapis...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort, "Rusya soruşturması" davasından 43 ay hapse çarptırıldı.

2016 yılındaki başkanlık seçimleri sürecinde Trump'ın seçim kampanya menajerliğini yapan Manafort, peş peşe aldığı hapis cezalarıyla yeniden Amerikan kamuoyunun gündemine geldi.

Manafort, geçen hafta Virginia'da görülen davada aldığı 47 ay hapis cezasına ilaveten, bugün Washington'da görülen ayrı bir davada da 43 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya soruşturması bağlamında suçlanan Manafort, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yapmayı kabul ettikten sonra soruşturma ekibine yalan söylemekle itham ediliyordu.

New York'ta Manafort'a yeni suçlama

Öte yandan, Washington'da aldığı cezadan kısa süre sonra Manafort aleyhinde, New York Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance tarafından 16 ayrı suçtan dolayı işlem başlatıldı.

11 sayfalık iddianamede ağırlıklı olarak mortgage yolsuzluğuyla suçlanan Manafort'un bu davadan da ceza alması durumunda Trump'ın kendisini affetme olasılığından tamamen mahrum kalacağı belirtiliyor.

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından yürütülen soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump suçlamaları reddetmişti

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyor.