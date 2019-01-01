0553 313 94 23

Trump'ı zora düşürecek haber! '22 Ekim'de tam 83 kez yalan söyledi'

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın geride bıraktığımız yılda yaptığı açıklamaların birçoğunun yanıltıcı bilgiler içerdiğini yazdı.

01 Ocak 2019 Salı 16:40
Trump'ı zora düşürecek haber! '22 Ekim'de tam 83 kez yalan söyledi'

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'deki açıklamalarının toplam 5,611 yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiğini öne sürdü. Bu, günde ortalama 15 yanlışa karşılık geliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazetenin iddiası, Trump'a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanıyor.

Bir günde 83 kez yalan söyledi

Buna göre, 2017'de toplam 1,989 kez hatalı bilgi veren ya da asılsız iddia ortaya Trump geçen yıl üç kat daha fazla yanlış açıklama yaptı. Gazete, Trump'ın 22 Ekim'de Teksas senatörü Ted Cruz'la birlikte gittiği Teksas'ta bir günde 83 kez 'gerçekleri çarpıtarak' rekor kırdığını savundu.

'Mümkünse doğruyu söylüyorum'

İngiliz Independent gazetesi buna karşılık Trump'ın sık sık Amerikan medyasını 'sahte haber' yapmakla suçladığına ve her zaman doğrunun peşinde olduğu mesajını vermeye çalıştığına dikkat çekiyor.

Trump bu yılın başlarında ABC News'la söyleşisinde sık sık dürüstlükten uzaklaştığı iddiasına "Her zaman gerçekleri söylemek istiyorum yani, bunu yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunda doğruyu söylüyorum" diye yanıt vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:40
  1. ABD
  2. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan’da kamu sektöründe çalışanların maaşlarına zam yapılacak
    1. Sudan’da kamu sektöründe çalışanların..
    2. Ankara'da korkutan patlama!
    3. FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası..
    4. Eski askeri lise öğrencileri FETÖ'den..
    5. "Kızım, evimiz yandı nereye gideceğiz?"
    6. Marmarabirlik'te zeytin alımı sona erdi
    7. Ayhan Yılmaz kimdir?
    8. Afganistan'da çatışma: Taliban üyeleri..
    9. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    10. "KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli"
    11. Trump'tan ilginç yeni yıl mesajı!..
    12. Düzce'de 3 katlı ahşap evin yanması
    13. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    14. Hala elinizde bu para varsa... Aman..
    15. Erdoğan, Ankara'da İttifak adaylarını..
    16. Trump'ı zora düşürecek haber! '22..
    17. AK Parti Malatya ilçe belediye başkan..
    18. Tekirdağ'da ürküten manzara! Gören..
    19. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    20. AK Parti'nin "Ankara adayları" açıklandı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...