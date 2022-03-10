Trump'dan ilginç Merkel açıklaması! Putin ile anlaştığında bakın ne göndermiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir podcast kanalında ilginç bir iddia ortaya attı.

Kendi döneminde Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili attıkları adımları anlatan Trump, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bu projeyi hayata geçirdiği için hediye olarak beyaz bayrak gönderdiğini ifade etti.

Trump, "Kuzey Akım 2 projesi için Putin ile anlaşma yapan Merkel'e hediye olarak beyaz bayrak gönderdim. Bana 'Bu ne?' dedi. 'Bu bir teslimiyet bayrağıdır' dedim" dedi.

Trump yönetimi, 2019'da Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımları onaylamıştı.

Ukrayna işgalinin başlamasından sonra Olaf Scholz liderliğindeki yeni Berlin yönetimi, Kuzey Akım 2'nin lisans sürecini askıya almıştı.