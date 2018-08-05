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'Trump zor durumda... ABD de Türkiye kadar zarar görür'

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tavrının devlet ciddiyetinden uzak, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukukuna tecavüz olduğunu söyledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:42
'Trump zor durumda... ABD de Türkiye kadar zarar görür'
Önce ABD'nin ardından Türkiye'nin karşılıklı yaptırım kararı almasının yankıları sürüyor. Türkiye'nin bu süreçten zarar göreceğini söyleyen Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, ancak ABD'nin de bir o kadar zarara uğrayacağını ifade etti.

"HİÇ BİR ÜLKE ÇARESİZ DEĞİLDİR"

Uluç Özülker, iki ülke arasındaki krizi şöyle değerlendirdi: "Hiçbir ülke çaresiz değildir. Her şeye rağmen Türkiye doğruları yapmaya, süreci müzakereyle atlatmaya çalışıyor. Türkiye'nin de ABD'yi zor durumda bırakabilecek elinde imkânlar var. Mesela NATO'da ABD'nin getirdiği birçok kararı veto ettiğinizde hiç biri geçmez. Kısasa kısas yapılabilir. Kurumların içinde kalarak mücadele edebilirsiniz. ABD bu konuda büyük hata yaptı."

"AMERİKA HERKESLE KAVGA EDİYOR"

Özülker, şunları kaydetti:

Türkiye haklıdır ve bu konu onur meselesi haline gelmiştir. ABD Başkanı Trump zor durumda. Attığı adımlar 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlere yönelik elini güçlendirme maksatlıdır. Kasım seçimlerinde Demokratların çoğunluğu elde edeceği ifade ediliyor. Bu olduğu takdirde Başkan Trump'ın görevden uzaklaştırılma sürecinin başlayabilme ihtimalinin güçleneceği söyleniyor. Trump'a kamuoyu desteğinin yüzde 32'lere kadar gerilediği anlatılıyor. Diğer yandan Trump, ABD'yi şirket patronu olarak düşünüyor ve devletlerarası ilişkiyi de böyle ele alıyor. NATO'yu birbirine kattı, AB ile  ilişkileri alt üstü etti ve Pasifik ticari anlaşmasını bitirdi. Dünyada herkesle kavgalı bir Amerika imajı yaratmakta. ABD dünya genelinde güvenirliğini hızla kaybetmeye başladı. ABD'nin bu sıralar Türkiye'ye yönelik hazırlığını yaptığı politikalar finansman anlamda diz çöktürmeye yönelik."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 13:42
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  3. Türkiye
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  5. emekli büyükelçi

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