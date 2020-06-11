  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump ve Sisi telefonda Libya'yı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-11 00:09:55 -
Trump ve Sisi telefonda Libya'yı görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Libya'daki son gelişmeleri telefonda görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Sisi'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"Trump, Sisi'nin geçen haftaki, Libya'daki çatışmalarda gerginliğin azaltılması ve siyasi uzlaşmanın sağlanması konusundaki çabalarını övdü." ifadesine yer verilen açıklamada, iki liderin Birleşmiş Milletler himayesindeki 5+5 ateşkes görüşmelerinin sürdürülmesi ve yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Trump'ın görüşmede, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı konusunda "adil ve eşitlikçi" bir anlaşmaya ABD'nin ara buluculuk etme sözünü de yinelediği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı